Başkana hiç durmak yok

Başkan Fikret Orman'ı hareketli bir gün bekliyor.

Beşiktaş'ın bir numarası, İspanya dönüşü ayağının tozuyla Mitroglou'nun menajeriyle masaya oturup tecrübeli forvetin şartlarını görüşecek. Ardından transfer komitesi ile bir araya gelecek olan başkan Orman, takipteki oyuncuların son durumu hakkında bilgi alacak. İmzaları attırmak için de yurt dışı seferi hazırlıklarına start verecek.