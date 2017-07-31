 Başkana hiç durmak yok – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Başkana hiç durmak yok

    Başkana hiç durmak yok

    Başkan 'ı hareketli bir gün bekliyor.

    Beşiktaş'ın bir numarası, İspanya dönüşü ayağının tozuyla Mitroglou'nun menajeriyle masaya oturup tecrübeli forvetin şartlarını görüşecek. Ardından transfer komitesi ile bir araya gelecek olan başkan Orman, takipteki oyuncuların son durumu hakkında bilgi alacak. İmzaları attırmak için de yurt dışı seferi hazırlıklarına start verecek.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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