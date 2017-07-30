Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ın Sunderland'in Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens ile anlaştığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan Jeremain Lens ile anlaştığı öne sürüldü. BeiN Sports'un iddiasına göre, siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen kanat oyuncusuyla her konuda anlaştı ancak Lens'in kulübü Sunderland ile görüşmeler devam ediyor.



İlk olarak Mayıs ayında Lens ve menajeri ile temasa geçen ve olumlu yanıt alan siyah-beyazlılar, Sunderland'in istediği 6.5 milyon Euro bonservis bedeli yüzünden vazgeçme aşamasına gelmişti. Aradan geçen 2 ay sonunda Hollandalı oyuncu ve kulübü ile yeniden görüşen Beşiktaş transfer komitesi, oyuncunun gelmeye istekli olması ve istenen şartlara tamam demesiyle yeniden Sunderland'in kapısını çaldı. Ancak bu kez ilk etapta 6 milyon Euro isteyen Sunderland kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama isteğini ileten yönetim, son çare satın almak olursa 3 milyon Euro ödemeyi düşünüyor.



38 MAÇTA 5 GOL, 17 ASİST

İki sezon önce Dinamo Kiev'den 12 milyon euroya Sunderland'e transfer olan 29 yaşındaki Hollandalı, geçen sezon Premier Lig'de üç maça çıktıktan sonra Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmiş ve 38 maçta 5 gol, 17 asistlik performans sergilemişti.