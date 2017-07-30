Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı
Beşiktaş'ın Sunderland'in Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens ile anlaştığı iddia edildi.
İlk olarak Mayıs ayında Lens ve menajeri ile temasa geçen ve olumlu yanıt alan siyah-beyazlılar, Sunderland'in istediği 6.5 milyon Euro bonservis bedeli yüzünden vazgeçme aşamasına gelmişti. Aradan geçen 2 ay sonunda Hollandalı oyuncu ve kulübü ile yeniden görüşen Beşiktaş transfer komitesi, oyuncunun gelmeye istekli olması ve istenen şartlara tamam demesiyle yeniden Sunderland'in kapısını çaldı. Ancak bu kez ilk etapta 6 milyon Euro isteyen Sunderland kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama isteğini ileten yönetim, son çare satın almak olursa 3 milyon Euro ödemeyi düşünüyor.
38 MAÇTA 5 GOL, 17 ASİST
İki sezon önce Dinamo Kiev'den 12 milyon euroya Sunderland'e transfer olan 29 yaşındaki Hollandalı, geçen sezon Premier Lig'de üç maça çıktıktan sonra Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmiş ve 38 maçta 5 gol, 17 asistlik performans sergilemişti.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:29
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''İstifa etmedim!''
Toplam 20
Yorum
VEFALI TÜRK GELDİ YİNE TÜRKÜ TÜRK YAPAN VEFADIR VATAN MİLLET SEVGİSİDİR TFFNİN YAPTIGINA BAK BİDE TERİMİN TÜRKİYEME VEFASINA NE DEMİŞ ALTIN YERE DÜSMEYLE PUL OLMAZ
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Tudor karışamaz
Toplam 20
Yorum
Düsseldorf'lu Maganda ile böylesine bir sorumlulukta olan biri arasinda fark yoksa,, söylenecek fazla bir şey yok demektir !
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Burak Yılmaz, Trabzonspor'da!
Toplam 2
Yorum
Güven koçak Burak Yılmaz Trabzonspor için Umarım hayırlı olur ve ellinci yılda şampiyonlar tekrar ulaşma hayalimiz gerçek olur bu transfer
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