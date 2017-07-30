 Transferde hedef Miranda ve Vida – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Transferde hedef ve

    Transferde hedef <a href="/index/miranda?id=ac0eaebc-1f9b-4da9-8985-8885eeac4ee3" class="" rel="tag">Miranda</a> ve <a href="/index/vida?id=be442091-7d79-4e8d-bda0-bf59d18e6123" class="" rel="tag">Vida</a>

    Stoper adaylarını ikiye indiren Beşiktaş’ın için İnter’e 4 milyon euro önerdiği, daha önce anlaşılan konusunda da Dinamo’ya yeni teklif yapılacağı ileri sürüldü

    Stoper alternatiflerini gün geçtikçe daraltan Beşiktaş son olarak Miranda ve Vida konusunda karar kıldı. İnter'in 1 yıllık sözleşmesi kalmasına rağmen 8 milyon euro istediği 32 yaşındaki için İtalyan ekibine 4 milyon euro'luk resmi teklif yapıldığı bildirildi. Diğer yandan da oyuncu ile temasa başlayan Beşiktaşlı yöneticilerin ilk görüşmede 'tamam' yanıtı aldığı da dile getirildi.

    VİDA SEFERİ HAFTA İÇİNDE
    konusunda da daha önce Dinamo Kiev'le el sıkışan siyahbeyazlıların, oyuncuyu isteyen başka kulüplerin çıkmasıyla rakamı yukarı çeken Ukrayna temsilcisine yeni bir teklif yapacağı ve önümüzdeki günlerde Hırvat stoper Domagoj Vida seferine çıkılacağı kulislerde konuşuluyor.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Transferde hedef ve haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.