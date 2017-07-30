Stoper adaylarını ikiye indiren Beşiktaş’ın Miranda için İnter’e 4 milyon euro önerdiği, daha önce anlaşılan Vida konusunda da Dinamo’ya yeni teklif yapılacağı ileri sürüldü
VİDA SEFERİ HAFTA İÇİNDE
Vida konusunda da daha önce Dinamo Kiev'le el sıkışan siyahbeyazlıların, oyuncuyu isteyen başka kulüplerin çıkmasıyla rakamı yukarı çeken Ukrayna temsilcisine yeni bir teklif yapacağı ve önümüzdeki günlerde Hırvat stoper Domagoj Vida seferine çıkılacağı kulislerde konuşuluyor.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:53
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
Transferde hedef Miranda ve Vida haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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