 Negredo hayal oldu – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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HEPSİ
    30 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    hayal oldu

    Negredo hayal oldu
    Beşiktaş, kendini sürekli naza çeken 'nun inadından sıkılmışken, İngiltere'den gelen haber bu transferi artık iyice zora soktu. Ada basını, geçtiğimiz sezon Middlesbrough forması giyen futbolcunun Leeds United'ın hocası Thomas Christiansen tarafından ısrarla istendiğini yazdı. Leeds'in yaklaşık 7.5 milyon euro'luk bir teklifle Valencia'nın kapısını çalacağı ileri sürüldü.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:51
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