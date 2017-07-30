Mutlu olduğum yerdeyim

Güneş, adının Milli Takım’la anılması için son noktayı koydu: “Beni bu görev için düşünenlere teşekkür ederim ama kulüp ve Milli Takımı beraber götürmeyi doğru bulmuyorum. Beşiktaş’ta mutluyum”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İspanya kampında basın toplantısı düzenleyerek hem merak edilen sorulara cevap verdi hem de yeni sezon için düşüncelerini paylaştı. Milli Takım'a hoca olarak adının geçmesi ile ilgili konuşan usta çalıştırıcı, "Bu göreve düşünülmek bir şeyleri doğru yaptımızı gösterir. Beni düşünenlere teşekkür ederim. Milli Takım orta bir değerdir. Şu ana kadar bir teklif olmadı. Olsa da cevap vermek zorunda değilim. Beşiktaş'ın hocasıyım ve burada mutluyum. Felsefe olarak kulüp ve Milli Takım'ı aynı anda götürmeyi doğru bulmuyorum. Görevde olmayan birinin bu işe getirilmesi daha doğru olur" ifadelerini kullandı.



MAÇLARDA EKSİĞİ GÖRDÜK

Transfer konusuna değinen Güneş, "Forvete oyuncu alma mecburiyetimiz var. Cenk iyi santrfor ama tek başına taşıyamaz. Kadro kalitesi önemli henüz ona ulaşamadık. Stoperi de söyledik. İki mevkimiz öncelikli. Hazırlık maçlarında da bunu gördük. İki bölgeye de acil olarak iyi oyuncular lazım" dedi. Usta hoca şöyle devam etti:



GEÇMİŞE TAKILAMAYIZ

Geçen sezon Süper Kupa'yı penaltılarda kaybettik. Bu kez kazanmak istiyoruz. Elimizdeki oyuncular hazırsa maçta oynatırız. takıma yeni katılan biri hazırsa oynar; çünkü kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kadar da hazır olmak amacındayız. Geçmişteki başarılara takılı kalırsak gelecektekileri yakalayamayız. En iyisi olmak istiyoruz.



1 HAFTAMIZ ÇİN'DE GEÇTİ

İspanya'da kamp yapmayı önceden planlamadık. Çin'de 10 gün planlandı ama olmadı. İdmanlara başlayalı 1 ay oldu, 1 haftası Çin'de geçti. Yönetime de söyledim kamp yeri olarak güzel ama ısı olarak değil. Çalışırken 1 gün kaybedilmemesi önemli. 1 maç için git-gel 6 gün geçti.



İDDİALI TAKIMLAR ARTIYOR

Lige iyi başlamak önemli. Başakşehir iyi transferler yaptı. Antalyaspor yapıyor, yeni gelen takımlar da öyle. Trabzon yaptı, yapacak... İddialı takımlar çoğalıyor. İşimiz daha zor. Kendi oyunumuzu yukarı çıkarmak zorundayız.



REHAVETİ ATMALIYIZ

Yeni sezonda fair-play içinde sadelik, zarafet ve vefa önceliğimiz olacak. En iyi futbolu oynayan, rakibi de incitmeden maçı kazanan bir takım olmak istiyoruz. İyi futbol oynarsak buna herkes saygı duyacaktır. Takım olarak şu anda hazır durumda değiliz, erken forma girmek de doğru değil. Rehaveti üstümüzden atmak ve yeniden ivme kazanacak daha tempolu oynayacak bir takım olmak istiyoruz."



PEPE TAM BİR PROFESYONEL

"Pepe geç gelmesine rağmen çalışmaları gayet iyi. Hem profesyonel olarak hem de yeteneğiyle birlikte takım uyumu çok iyi. Atınç'ın şanssız bir sakatlık geçirmesi bizi üzdü. Maalesef futbolda bunlar var. En kısa zamanda aramıza katılmasını diliyorum. Gitmesi gerekenleri söyledik. Kaleci Boyko ile Pedro ve Milosevic. Onların dışında pek bir oyuncu kalmadı zaten."