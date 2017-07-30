İspanya’da son rakip Real Betis

Beşiktaş, İspanya'daki 3. hazırlık maçına bugün Real Betis karşısında çıkacak. Mirador Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadele D Smart Spor'dan yayınlanacak. Öte yandan siyah-beyazlılar çalışmalarına dün çift idmanla devam etti. Denge ve kuvvet antrenmanı gerçekleştiren futbolcular sonrasında dar alan pas ve yarım sahada taktik maç yaptılar.