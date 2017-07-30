İspanya’da son rakip Real Betis
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:51
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
İspanya’da son rakip Real Betis haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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