 İspanya’da son rakip Real Betis – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    İspanya’da son rakip Real Betis

    İspanya’da son rakip Real Betis
    Beşiktaş, İspanya'daki 3. hazırlık maçına bugün Real Betis karşısında çıkacak. Mirador Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadele D Smart Spor'dan yayınlanacak. Öte yandan siyah-beyazlılar çalışmalarına dün çift idmanla devam etti. Denge ve kuvvet antrenmanı gerçekleştiren futbolcular sonrasında dar alan pas ve yarım sahada taktik maç yaptılar.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:51
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