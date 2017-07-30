 Efsane kaleciler bir araya geldi – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Efsane kaleciler bir araya geldi

    Efsane kaleciler bir araya geldi
    Süper Ligi'nde kaleci olarak gol yememe rekorunu 1112 dakikayla elinde bulunduran Şenol Güneş ile La Liga'nın rekortmeni eski kaleci Abel Resino dün sabah antrenmanı sonrası bir araya geldi. Beşiktaş yardımcı antrenörü Miguel Montanana'nın da arkadaşı olan Resino ile Güneş arasında samimi bir sohbet geçti.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:26
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