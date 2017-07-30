Efsane kaleciler bir araya geldi

Süper Ligi'nde kaleci olarak gol yememe rekorunu 1112 dakikayla elinde bulunduran Şenol Güneş ile La Liga'nın rekortmeni eski kaleci Abel Resino dün sabah antrenmanı sonrası bir araya geldi. Beşiktaş yardımcı antrenörü Miguel Montanana'nın da arkadaşı olan Resino ile Güneş arasında samimi bir sohbet geçti.