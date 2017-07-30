Delgado futbolu bıraktı
İsviçre Süper Lig ekiplerinden Basel'de oynayan Matias Delgado, futbolu bıraktı.
Basel Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Delgado'nun profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığı bildirildi.
Kulüp ayrıca, Delgado'ya gelecek hayatında başarılar diledi.
Basel'den 2006'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu, 4 sene siyah-beyazlı formayı giymişti.
2013'te ikinci kez Basel'in yolunu tutan Delgado, geçen sezon İsviçre ekibiyle 38 maçta 12 gol kaydetmişti.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:38
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Afrika'dan Bursa'ya futbol hikayesi!
Toplam 1
Yorum
fb190777 bursa son bir kaç senedir fena kazık yiyor özellikle dikkat edin. mesela bu sene kayseri bir forvet aldı 3 milyon euroya asamuahdı galiba işte bu oyuncuyu bursaya 3 ay öncen 10 milyon euroya teklif ettiler az daha alıyorlardı kapısından dönüldü. bursanın acilen çalıştığı bazı menajerleri değiştirmesi gerekiyor . yazık yani her şey ortada bu kadar fark olur mu. saçacak paranız mı var?
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Lucescu'dan 8 maddelik manifesto
Toplam 22
Yorum
gas bu maddelerin yönetimin bazı yetkilerini ve özellikle tudoru tamamen etkisiz bırakıyor luce gelecekse tudoru yollasınlar öyle devam etsinler
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Galatasaray'a Manchester United'dan transfer
Toplam 30
Yorum
engin futbolcu koca ariyorun sanırım sen
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