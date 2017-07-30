Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım

Beşiktaş'ın Sunderland'in Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens ile anlaştığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan Jeremain Lens ile anlaştığı öne sürüldü. BeiN Sports'un iddiasına göre, Siyah Beyazlılar geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen kanat oyuncusuyla her konuda anlaştı ancak Lens'in kulübü Sunderland ile görüşmeler devam ediyor.



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