 Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım

    Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım

    Beşiktaş'ın Sunderland'in Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens ile anlaştığı iddia edildi.

    Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan Jeremain Lens ile anlaştığı öne sürüldü. BeiN Sports'un iddiasına göre, Siyah Beyazlılar geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen kanat oyuncusuyla her konuda anlaştı ancak Lens'in kulübü Sunderland ile görüşmeler devam ediyor.

    Ayrıntılar birazdan...
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:12
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