İspanya'ya 23 Temmuz'da gelen ve 8 günlük kamp çalışmalarında çoğunlukla çift antrenman yapan siyah-beyazlı ekip, bu ülkedeki son hazırlık maçında Real Betis ile karşılaştı. Beşiktaş, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibiyle 1-1 berabere kaldı.



5 HAZIRLIK MAÇINI DA KAZANAMADI

Siyah-beyazlı takım, sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçını da kazanmayı başaramadı.



İstanbul'daki hazırlık mücadelesinde Fortuna Sittard ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Çin'deki karşılaşmada ise Schalke 04'e 3-2 mağlup oldu. İspanya'daki ilk hazırlık maçında Real Valladolid ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Las Palmas'a da 4-1 yenildi. Beşiktaş, son hazırlık maçında Real Betis ile 1-1 berabere kaldı.



YİNE KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Beşiktaş, yaptığı 5 hazırlık maçında da kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlı ekip, bu 5 maçta toplam 13 golü kalesinde gördü.



PEPE TECRÜBESİNİ ORTAYA KOYDU

Siyah-beyazlı formayla ilk kez bir hazırlık maçında forma giyen Pepe, 45 dakika oynadı.



Beşiktaş'ın Real Madrid'den transfer ettiği Pepe, sık sık savunmadaki arkadaşlarını uyardı. Savunmada toparlayıcı rol alan Portekizli oyuncu, tecrübesiyle güven verdi.



ORKAN ÇINAR DA OYNADI

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkan Çınar da ikinci yarıda görev alan isimler arasında yer aldı. Genç oyuncu, 71. dakikada Atiba Hutchinson'un yerine oyuna dahil oldu ve sağ kanatta görev yaptı.



BU AKŞAM İSTANBUL'A DÖNECEKLER

Beşiktaş, İspanya'daki kamp çalışmalarının ardından gece saatlerinde İstanbul'a dönecek. Yarın izin yapacak siyah-beyazlılar Süper Kupa'da Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 1 Ağustos Salı günü başlayacak.