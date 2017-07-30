 Beşiktaş'a İspanya yaramadı – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    'a İspanya yaramadı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a İspanya yaramadı

    , İspanya'daki kamp çalışmalarını ile yaptığı hazırlık maçıyla tamamladı.

    İspanya'ya 23 Temmuz'da gelen ve 8 günlük kamp çalışmalarında çoğunlukla çift antrenman yapan siyah-beyazlı ekip, bu ülkedeki son hazırlık maçında ile karşılaştı. , İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

    5 HAZIRLIK MAÇINI DA KAZANAMADI
    Siyah-beyazlı takım, sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçını da kazanmayı başaramadı.

    İstanbul'daki hazırlık mücadelesinde Fortuna Sittard ile 3-3 berabere kalan , Çin'deki karşılaşmada ise Schalke 04'e 3-2 mağlup oldu. İspanya'daki ilk hazırlık maçında Real Valladolid ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Las Palmas'a da 4-1 yenildi. Beşiktaş, son hazırlık maçında ile 1-1 berabere kaldı.

    YİNE KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
    Beşiktaş, yaptığı 5 hazırlık maçında da kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlı ekip, bu 5 maçta toplam 13 golü kalesinde gördü.

    PEPE TECRÜBESİNİ ORTAYA KOYDU
    Siyah-beyazlı formayla ilk kez bir hazırlık maçında forma giyen Pepe, 45 dakika oynadı.

    Beşiktaş'ın Real Madrid'den transfer ettiği Pepe, sık sık savunmadaki arkadaşlarını uyardı. Savunmada toparlayıcı rol alan Portekizli oyuncu, tecrübesiyle güven verdi.

    ORKAN ÇINAR DA OYNADI
    Beşiktaş'ın yeni transferi Orkan Çınar da ikinci yarıda görev alan isimler arasında yer aldı. Genç oyuncu, 71. dakikada Atiba Hutchinson'un yerine oyuna dahil oldu ve sağ kanatta görev yaptı.

    BU AKŞAM İSTANBUL'A DÖNECEKLER
    Beşiktaş, İspanya'daki kamp çalışmalarının ardından gece saatlerinde İstanbul'a dönecek. Yarın izin yapacak siyah-beyazlılar Süper Kupa'da Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 1 Ağustos Salı günü başlayacak.

    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:22
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