 ‘Aynı takımda olmak çok ilginç’ – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    ‘Aynı takımda olmak çok ilginç’

    ‘Aynı takımda olmak çok ilginç’
    Beşiktaş'ın yeni transferi siyahbeyazlı formayı giydiği için çok mutlu. Beşiktaş'ta aile ortamı bulduğunu ve iyi karşılandığını söyleyen genç futbolcu, "Her şeyin bu kadar samimi olmasını beklemiyordum. Pepe, Adriano ve Caner abiyle aynı takımda olduğumu görünce tuhaf oluyorum" diye konuştu.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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