 Alo! Pazartesi gelin – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Alo! Pazartesi gelin

    Alo! Pazartesi gelin

    Güneş, ‘Acilen forvet lazım’ diyence başkan hemen telefona sarıldı. ’nun menajerine yarına randevu verdi

    Forvete son aday olarak 'yu düşünen Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, oyuncunun menajeri Panos Galariotis ile ilk teması geçtiğimiz gün kurmuştu. Şenol hocanın dün "Acilen forvet lazım" açıklaması sonrası hemen Yunan menajeri arayan başkan, pazartesi gününe randevu verdi.

    Son maçını bugün oynayacak siyah-beyazlı takım ardından İstanbul'a dönecek. Orman da ayağının tozuyla Galariotis ile masaya oturacak. Gelen haberlere göre Orman'ın Benfica'dan ayrılma isteğini yönetime ileten 29 yaşındaki forvete 2.5-3 milyon euro arası bir maaş önereceği, kabul edilmesi durumunda Portekiz ekibine teklif götürüleceği bildirildi.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alo! Pazartesi gelin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.