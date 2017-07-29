Ya Lucescu ya Kocaman

Fatih Terim'in Milli Takım'dan ayrılmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçeliler, Şenol Güneş'in bu görevi üstlenmesi gerektiğini belirtmişti.

Beşiktaşlılar da karşı algı operasyonuna geçti. Haber1903 sitesi "Milli Takım'ın yeni hocası kim olmalı?" anketi yaptı. Adı Galatasaray ile anılan Mircea Lucescu yüzde 54 oyla 1. çıktı. Onu yüzde 21'le geçen sezonun ikincisi Abdullah Avcı izledi. 3. sırada yüzde 14 oyla Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman yer aldı. 4. basamak yüzde 9 oyla Galatasaray'ın çalıştırıcısı İgor Tudor'un oldu. Beşiktaş taraftarı Güneş'in gitmesini istemiyor.