 ''Şenol hocanın yeri belli'' – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ''Şenol hocanın yeri belli''

    ''Şenol hocanın yeri belli''
    İkinci Başkan , teknik direktörleri 'in milli takıma gitmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti. Çebi, Bodrum Kartal Yuvası mağazasının açılışında, "Şenol hocamızın yeri belli. Ben olacağını düşünmüyorum. Sayın başkanımızın ifade ettiği gibi, hayal görmektir Şenol hocanın milli takıma gitmesine bizim müsaade etmemiz" dedi.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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