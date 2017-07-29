Orlando’dan ret

Atiba Hutchinson'ın önerisiyle gündeme alınan Cyle Larin transferi kısa süre içinde olumsuz sonuçlandı. 22 yaşındaki forvet için Beşiktaş, kulübü Orlando City'ye 750 bin euro bonservis bedeli önerdi. 3 milyon euro isteyen Orlando ise bu rakam üzerinden pazarlık dahi yapamayacaklarını kaydederek Beşiktaş'a 'hayır' cevabını verdi.