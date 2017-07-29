 Orlando’dan ret – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Orlando’dan ret

    Orlando’dan ret
    Atiba Hutchinson'ın önerisiyle gündeme alınan Cyle Larin transferi kısa süre içinde olumsuz sonuçlandı. 22 yaşındaki forvet için Beşiktaş, kulübü Orlando City'ye 750 bin euro bonservis bedeli önerdi. 3 milyon euro isteyen Orlando ise bu rakam üzerinden pazarlık dahi yapamayacaklarını kaydederek Beşiktaş'a 'hayır' cevabını verdi.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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