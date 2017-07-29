 Negredo’da son 2 gün – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Negredo’da son 2 gün

    Negredo’da son 2 gün

    Beşiktaş yönetimi, bekleyişinden sıkıldı..

    İspanyol basınına da yansıyan haberlere göre siyah-beyazlılar 32'lik forvete 2 gün süre tanıdı. 'Evet' derse transferi tamamlanacak, aksi halde gündemden düşecek. Valencia, yüksek ücretinden kurtulmak için Beşiktaş'a kiralamayı kabul etmişti ancak oyuncu ikna olmuyor.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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