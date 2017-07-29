Negredo’da son 2 gün

Beşiktaş yönetimi, Alvaro Negredo bekleyişinden sıkıldı..

İspanyol basınına da yansıyan haberlere göre siyah-beyazlılar 32'lik forvete 2 gün süre tanıdı. 'Evet' derse transferi tamamlanacak, aksi halde gündemden düşecek. Valencia, yüksek ücretinden kurtulmak için Beşiktaş'a kiralamayı kabul etmişti ancak oyuncu ikna olmuyor.