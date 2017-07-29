Mitroglou operasyonu
Beşiktaş’ta 10’a yakın golcü adayından sonuç çıkmaması üzerine başkan Orman ipleri eline aldı. Benfica’lı yıldızın menajeri ve avukatıyla İstanbul’da bir araya gelecek.
16 GOL KAYDETTİ
Kostas Mitroglou geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla oldukça başarılı günler geçirdi. 29 yaşındaki Yunan forvet, Portekiz Ligi'nde 28 maçta forma giyerken, fileleri 16 kez sarstı. 1 de asisti var. 2010-11 sezonu hariç forma giydiği takımlarda 10 golün altına düşmeyen başarılı isim sol ayağını raket gibi kullanıyor. Hızlı bir futbolcu olmamasına rağmen güçlü fiziği sayesinde rakipleri kendisine yaklaştırmadan isabetli şutlar çıkarabiliyor. İstanbul'un Atina'ya sadece 1 saat 15 dakika uzaklıkta olması da Kostas'ın aklını çeliyor.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:25
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
Yorum
brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
Yorum
Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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