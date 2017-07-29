 Mitroglou operasyonu – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Mitroglou operasyonu

    Mitroglou operasyonu

    Beşiktaş’ta 10’a yakın golcü adayından sonuç çıkmaması üzerine başkan Orman ipleri eline aldı. Benfica’lı yıldızın menajeri ve avukatıyla İstanbul’da bir araya gelecek.

    Kartal'da gündem golcü transferi... Şampiyonlukla tamamlanan sezon biter bitmez Vincent Aboubakar için bonservisini elinde bulunduran Porto ve Lorient'le görüşen Beşiktaş bir sonuç alamamıştı. Ana hedef olmayınca siyah-beyazlılar Llorente, Gignac, Babacar, Negredo ve Remy gibi birçok ismin aralarında olduğu yaklaşık 10 forvet ile görüştü. Ancak şu ana kadar bir aşama kaydedemedi. Başkan Fikret Orman da ağırlığını koyarak golcü transferine el attı. Hedefteki son isim . Benfica'da kariyerini iyice parlatan Yunan golcü için dev bir adım atan Fikret Orman, oyuncunun menajeri Panos Galariotis ile avukatı Penny Konitsioti'yi İstanbul'a çağırdı. 29 yaşındaki forvet için görüşmeler burada daha da sıklaşacak. Orman'ın sadece menajerini değil, oyuncunun avukatını da çağırması artık sözleşme şartlarının detaylı şekilde masaya yatırılacağı şeklinde yorumlandı. Beşiktaş, Benfica ile 2020'ye kadar kontratı olan golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

    16 GOL KAYDETTİ
    Kostas Mitroglou geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla oldukça başarılı günler geçirdi. 29 yaşındaki Yunan forvet, Portekiz Ligi'nde 28 maçta forma giyerken, fileleri 16 kez sarstı. 1 de asisti var. 2010-11 sezonu hariç forma giydiği takımlarda 10 golün altına düşmeyen başarılı isim sol ayağını raket gibi kullanıyor. Hızlı bir futbolcu olmamasına rağmen güçlü fiziği sayesinde rakipleri kendisine yaklaştırmadan isabetli şutlar çıkarabiliyor. İstanbul'un Atina'ya sadece 1 saat 15 dakika uzaklıkta olması da Kostas'ın aklını çeliyor.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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