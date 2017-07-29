Miranda seferi
4 hazırlık maçında 12 gol yiyen Beşiktaş, İnter’in stoperine göz dikti. İtalyan devi kapıyı 8 milyon euro’dan açtı. Fiyatının düşmesi bekleniyor.
MÜTHİŞ PAZARLIK SÜRÜYOR
Siyah-beyazlılar, Eliaquim Mangala transferinde ilerleme kaydedemeyince rotasını İnter'in stoperi Joao Miranda'ya kırdı. Geçen sezon İtalyan devinde 32 maçta 90 dakika görev yapan 32 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştıran yönetim 8 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle karşılaştı. Sözleşmesinde 1 sene kaldığı için bu parayı gerçekçi bulmayan yönetim, klasik bekleme taktiğiyle rakamın 3-4 milyon euro seviyesine geleceğini hesaplıyor. Şenol Güneş de tecrübesiyle Miranda'nın önemli katkı vereceğini düşünüyor.
GOLÜ VE ASİSTİ YOK
Joao Miranda, Atletico Madrid'de harika günler geçirdikten sonra İnter'e transfer olmuştu. İtalyan ekibinde geçen sezon 32 maçta gol veya asist üretemedi. 6 defa sarı kart gördü. Yaşı 32'ye geldiği için İnter elden çıkarmayı düşünüyor.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:42
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
Yorum
brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
Yorum
Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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