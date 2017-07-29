 Miranda seferi – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    seferi

    Miranda seferi

    4 hazırlık maçında 12 gol yiyen Beşiktaş, İnter’in stoperine göz dikti. İtalyan devi kapıyı 8 milyon euro’dan açtı. Fiyatının düşmesi bekleniyor.

    Real Madrid'den Pepe'yi kadrosuna katmasına rağmen Tosic, Milosevic, Mitrovic, Atınç gibi isimleri yetersiz bulan teknik direktör Şenol Güneş stopere bir transfer daha istemişti. Lyon'a transfer olan Marcelo'dan gelen parayı forvette kullanmak isteyen siyah-beyazlılar, savunma için daha küçük bir miktar ayırmıştı. Ancak Kartal'ın 4 hazırlık maçında 12 gol yemesi işleri karıştırdı. Kanat oyuncusu transferini geri plana iten idareciler önceliği forvet ve stopere verecek.

    MÜTHİŞ PAZARLIK SÜRÜYOR
    Siyah-beyazlılar, Eliaquim Mangala transferinde ilerleme kaydedemeyince rotasını İnter'in stoperi Joao Miranda'ya kırdı. Geçen sezon İtalyan devinde 32 maçta 90 dakika görev yapan 32 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştıran yönetim 8 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle karşılaştı. Sözleşmesinde 1 sene kaldığı için bu parayı gerçekçi bulmayan yönetim, klasik bekleme taktiğiyle rakamın 3-4 milyon euro seviyesine geleceğini hesaplıyor. Şenol Güneş de tecrübesiyle 'nın önemli katkı vereceğini düşünüyor.

    GOLÜ VE ASİSTİ YOK
    Joao Miranda, Atletico Madrid'de harika günler geçirdikten sonra İnter'e transfer olmuştu. İtalyan ekibinde geçen sezon 32 maçta gol veya asist üretemedi. 6 defa sarı kart gördü. Yaşı 32'ye geldiği için İnter elden çıkarmayı düşünüyor.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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