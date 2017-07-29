 Milosevic gidiyor – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Milosevic gidiyor

    Milosevic gidiyor
    Beşiktaş'ta Atınç Nukan'ın şanssız sakatlığına rağmen Alexander Milosevic'in kadroda tutunması zor görünüyor. Uygun teklif geldiği anda İsveçli futbolcu ile yollar ayrılacak. Geçen sezon Darmstadt'a kiralanmıştı. Hazırlık maçlarında iyi performans sergileyemeyen Matej Mitrovic'in de durumu belirsiz.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milosevic gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.