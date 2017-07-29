Milosevic gidiyor

Beşiktaş'ta Atınç Nukan'ın şanssız sakatlığına rağmen Alexander Milosevic'in kadroda tutunması zor görünüyor. Uygun teklif geldiği anda İsveçli futbolcu ile yollar ayrılacak. Geçen sezon Darmstadt'a kiralanmıştı. Hazırlık maçlarında iyi performans sergileyemeyen Matej Mitrovic'in de durumu belirsiz.