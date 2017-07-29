İki rekortmen kaleci buluştu
Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisi gibi rekortmen eski kaleci Abel Resino ile buluştu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Türkiye Süper Ligi'nde kaleci olarak gol yememe rekorunu 1112 dakikayla elinde bulunduran teknik direktör Şenol Güneş ile La Liga'nın gol yememe rekorunu 1275 dakikayla elinde bulunduran eski kaleci Abel Resino sabah antrenmanı sonrası bir araya geldi. Aynı zaman yardımcı Antrenörümüz Miguel Montanana'nın da arkadaşı olan eski kaleci Resino, Şenol Güneş ile sohbet etti."
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:29
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Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 22
Yorum
VAM ET. GS 3443 ::SEN GS LI OLAMAZSIN. : KADI KÖYDE VS YERDE FB NİN GS YI SEN KENDİ GÜCÜ İLE Mİ YENDİĞİNİ ZANNEDİYORSUN. GS LI İSEN SEN UYUMAYA DE
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Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 22
Yorum
işiniz gücünüz provokasyon sözleşme yapılmış federasyon göreve son vermiş şartlar belli. taraftarı sokağa dökerek iç savaş mı çıkarmak istiyorsunuz ne biçim insansınız
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Efsane geri dönüyor
Toplam 59
Yorum
efe45 BU takıma gelmesin diye TERİM ile içerden dışardan uğraşılıyor.Avrupa fatihi cim bom için TERİM tekrar takımın başına getirilmeli.
İki rekortmen kaleci buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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