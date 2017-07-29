 İki rekortmen kaleci buluştu – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    İki rekortmen kaleci buluştu

    İki rekortmen kaleci buluştu

    Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisi gibi rekortmen eski kaleci Abel Resino ile buluştu.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Türkiye Süper Ligi'nde kaleci olarak gol yememe rekorunu 1112 dakikayla elinde bulunduran teknik direktör Şenol Güneş ile La Liga'nın gol yememe rekorunu 1275 dakikayla elinde bulunduran eski kaleci Abel Resino sabah antrenmanı sonrası bir araya geldi. Aynı zaman yardımcı Antrenörümüz Miguel Montanana'nın da arkadaşı olan eski kaleci Resino, Şenol Güneş ile sohbet etti."

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:29
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