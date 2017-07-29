 Güneş garantisi – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Güneş garantisi

    Güneş garantisi

    Siyah-beyazlılar 4 maçta ‘0’ çekti Şenol Güneş, “Daha transferler gelecek. Tam takım çalıştığımızda işler yoluna girecek” diye konuştu.

    Son 2 sezon Süper Lig'i domine eden 2017-18'e iyi giriş yapamadı. Hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçlar camiayı endişelendirdi. 4 hazırlık maçında 2 beraberlik, 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar kalesinde 12 gol görürken rakip ağları 8 kez sarstı. Taraftarlar rakiplerinin de transferlerle güçlendiği sezonda bu tablo karşısında şaşkınlık yaşadı. Ancak teknik direktör Şenol Güneş deneyimini bir kez daha ortaya koydu. Güneş'in "Giden oyuncular var. Gelenler var. Henüz kadromuzu oluşturmadık. Ben de transferlerin şu ana kadar bitmesini isterdim. Yönetimimiz çalışıyor. Tam takım çalıştığımızda işler kısa süre içinde yoluna girecek" dediği öğrenildi. Beşiktaş yarın Real Betis'le oynadıktan sonra Marbella kampını tamamlayacak.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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