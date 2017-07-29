 Erik yakın takibe başladı – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Erik yakın takibe başladı

    Erik yakın takibe başladı
    Kartal'ın stoper için düşündüğü isimlerden transfere istekli olduğunu sosyal medyada yaptığı hareketlerle ispatladı. Celtic'te forma giyen 25 yaşındaki savunmacı, İnstagram'dan Pepe, Atiba ve Quaresma'yı takibe aldı. 2020'ye kadar kontratı var ve bonservisi 2 milyon euro. Beşiktaş, Miranda'yı alamazsa bütçesine uygun olan Sviatchenko'yu tercih edecek.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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