 Bu adam gerçekten bildiğimiz Boyko mu! – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bu adam gerçekten bildiğimiz Boyko mu!

    Bu adam gerçekten bildiğimiz Boyko mu!
    Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenilen performansı veremeyen , geçen sezon Malaga'ya kiralanmıştı. İspanyol ekibinde de kötü grafik çizen Boyko, kiralık sözleşmesi bitince Kartal'a dönmüştü. Tecrübeli eldiven öyle bir performans gösterdi ki Şenol Güneş "Kaleye Boyko'yu mu koysam Fabri'yi mi" ikilemine düştü.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bu adam gerçekten bildiğimiz Boyko mu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.