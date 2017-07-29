 Beşiktaş'tan Dursun Özbek'e teşekkür – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'tan Dursun Özbek'e teşekkür

    Beşiktaş'tan Dursun Özbek'e teşekkür

    Beşiktaş Kulübü, Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret eden Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e teşekkür etti.

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'i ölümünün 66. yıl dönümünde Feriköy'deki mezarı başında andı. Özbek ve beraberindekiler, Ali Sami Yen'in kabrinin yanında yatan Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın da mezarını ziyaret ettiler.

    Beşiktaş Kulübü de bu ziyaretten memnuniyetini, "Ortak değerlerimize sahip çıkarak Türk futbolunu birlikte yükselteceğiz. Teşekkürler Başkan Dursun Özbek @GalatasaraySK" şeklinde belirtti.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:13
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