Beşiktaş'tan Dursun Özbek'e teşekkür
Beşiktaş Kulübü, Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret eden Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e teşekkür etti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'i ölümünün 66. yıl dönümünde Feriköy'deki mezarı başında andı. Özbek ve beraberindekiler, Ali Sami Yen'in kabrinin yanında yatan Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın da mezarını ziyaret ettiler.
Beşiktaş Kulübü de bu ziyaretten memnuniyetini, "Ortak değerlerimize sahip çıkarak Türk futbolunu birlikte yükselteceğiz. Teşekkürler Başkan Dursun Özbek @GalatasaraySK" şeklinde belirtti.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:13
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Florya’nın gerçek ve tek sahibini istiyoruz
Toplam 17
Yorum
neoplan gülmekten karnıma ağrılar giriyor. japon balığı gibiyiz.
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Cenk Ergün sürprizi
Toplam 4
Yorum
sivasli yusuf ögretici arkadas,cenk bey istifa edince senmi yönetici olacan´taraftar ilmak takimina,yönetimine sahip cikmaktir,onlari rendice etmeyecegiz.
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Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 31
Yorum
Fenerli aslanlı, koçum benim, sen kendi işine bak, fatih terim milletin seninde olan paranı yiyor 3 temmuzlar sana acı acı giriyor demek ki...
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