Beşiktaş'tan Dursun Özbek'e teşekkür

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'i ölümünün 66. yıl dönümünde Feriköy'deki mezarı başında andı. Özbek ve beraberindekiler, Ali Sami Yen'in kabrinin yanında yatan Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın da mezarını ziyaret ettiler.



Beşiktaş Kulübü de bu ziyaretten memnuniyetini, "Ortak değerlerimize sahip çıkarak Türk futbolunu birlikte yükselteceğiz. Teşekkürler Başkan Dursun Özbek @GalatasaraySK" şeklinde belirtti.



