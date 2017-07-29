 Beşiktaşlı futbolcu 6 ay yok – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Beşiktaşlı futbolcu 6 ay yok

    Beşiktaşlı futbolcu 6 ay yok

    Siyah-beyazlıların dünkü idmanında büyük şanssızlık... Genç stoperin çapraz bağları koptu. Atınç sezonun ilk yarısını kapattı.

    yeni sezon hazırlıklarına Marbella'da devam ederken dün talihsiz bir olay yaşandı. Sabah antrenmanında sakatlanan bir anda acılar içinde yerde kaldı. Resmi siteden yapılan açıklamada sol diz ön çapraz bağları kopan 24 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde ameliyat edileceği belirtildi. Atınç 6 ay kadar sahalardan uzak kalacak. Pepe ve diğer takım arkadaşları "Geçmiş olsun" mesajı yayınladı.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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