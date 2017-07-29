 Beşiktaş'a kötü haber – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'a kötü haber

    Beşiktaş'a kötü haber

    Leeds United, 'ın transfer etmek istediği Alvaro Negredo'nun peşine düştü.

    Beşiktaş'ın peşinde olduğu Alvaro Negredo'ya bir talip daha çıktı.

    İngiltere Championship'te mücadele eden Leeds United'ın, ile uzun süredir görüşme halinde olan İspanyol golcü Alvaro Negredo'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.

    Ada basınında yer alan haberlerde, geçtiğimiz sezon Middlesbrough forması giyen yıldız futbolcunun Leeds'in hocası Thomas Christiansen tarafından ısrarla istendiği belirtildi.

    7.5 MİLYON EURO

    Leeds United, yaklaşık 7.5 milyon Euro'luk bir teklifle Valencia'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

    Haberde, Leeds'in bu transferdeki rakibi olarak Premier Lig ekibi Swansea gösterildi. Ancak Leeds'in avantajı, İspanyol Sportif Direktörü Victor Orta... Orta, Negredo'yu geçen sezon Middlesbrough'ya getiren isim olarak biliniyor. İspanyol spor adamı Middlesbrough'dan ayrılarak Leeds United ile anlaştı. Negredo transferiyle ise bizzat ilgilendiği bildirildi.

    Leeds'in teknik patronu Christiansen, Premier Lig'e dönüş yolculuğunda İspanyol golcünün yardımcı olacağını umuyor. Negredo, geçtiğimiz sezon Boro adına 38 maçta 10 gol kaydetti.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:38
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