 Beşiktaş pas çalıştı – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    pas çalıştı

    Beşiktaş pas çalıştı

    , İspanya'nın Marbella şehrinde kamp çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışmaları değişmeli olarak yapıldı. Antrenman dar alan kontrol pas ve yarım sahada yapılan taktik maçları ile sona erdi.

    , kamp çalışmalarına TSİ 21.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:36
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