Beşiktaş pas çalıştı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışmaları değişmeli olarak yapıldı. Antrenman dar alan kontrol pas ve yarım sahada yapılan taktik maçları ile sona erdi.



Beşiktaş, kamp çalışmalarına TSİ 21.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.