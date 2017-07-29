Beşiktaş pas çalıştı
Beşiktaş, İspanya'nın Marbella şehrinde kamp çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışmaları değişmeli olarak yapıldı. Antrenman dar alan kontrol pas ve yarım sahada yapılan taktik maçları ile sona erdi.
Beşiktaş, kamp çalışmalarına TSİ 21.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:36
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Basket Takımı
Toplam 13
Yorum
oğuzan bence çok güzel oyun
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Mosturoğlu taraftara seslendi
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Yorum
19907 fatih terimin aldığıpara herkesin parası haketmiyor burda fatih terim düşmanlığı yapılmıyor kim alırsa ona karşıyız milletin parası
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Van Persie o takımla anlaştı
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Duyda inanma ! Adam DÜNYADA hiç bir yerde alamayacagı paraya, hayatının en lux ve en avanta günlerini yaşıyor. Sen olsan gidermisin ?
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