Adriano formaya adeta yapıştı

Kartal'ın tecrübeli sol beki Adriano geçen sezon rahattı.

Caner Erkin'in aşil tendonunun kopması nedeniyle alternatifsiz konumdaydı. İnter'den bonservisi alınan Caner'in sakatlıktan dönmesiyle birlikte ikili arasında müthiş bir forma rekabeti başladı. Ancak şu ana kadarki bölümde Brezilyalı sol bek, takım arkadaşına göre formaya daha yakın.