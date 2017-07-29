 Adriano formaya adeta yapıştı – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    formaya adeta yapıştı

    Adriano formaya adeta yapıştı

    Kartal'ın tecrübeli sol beki geçen sezon rahattı.

    Caner Erkin'in aşil tendonunun kopması nedeniyle alternatifsiz konumdaydı. İnter'den bonservisi alınan Caner'in sakatlıktan dönmesiyle birlikte ikili arasında müthiş bir forma rekabeti başladı. Ancak şu ana kadarki bölümde Brezilyalı sol bek, takım arkadaşına göre formaya daha yakın.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:27
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