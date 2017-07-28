 Mbaye Niang da listede – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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HEPSİ
    28 Temmuz 2017, Cuma
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    da listede

    Mbaye Niang da listede
    Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden olan , şimdi de Beşiktaş'a yazıldı. Vivoperlei.calciomercato'dan çıkan haberde, Milan'ın transferi için Everton'la anlaştığı 22 yaşındaki Senegalli santrforun Premier Lig ekibine gitmeyi reddettiği, bunun üzerine Torino, Arsenal ve Beşiktaş'ın devreye girdiği vurgulandı.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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