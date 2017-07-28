Beşiktaş'ta şok sakatlık!

Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah Beyazlıların kamp yaptığı İspanya'da antrenmanda sakatlanan Atınç Nukan'dan kötü haber geldi. Atınç'ın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve ameliyat edileceği açıklandı.



İşte resmi siteden yapılan açıklama:



İspanya'da çalışmalarına devam eden Futbol Takımımızın sabah antrenmanı sırasında sakatlık geçiren oyuncumuz Atınç Nukan'ın yapılan ortopedik muayenesi sonucunda, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edilmiştir.



En kısa sürede ameliyat edilecek olan Atınç Nukan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.







PEPE VE CANER'DEN ATINÇ'A DESTEK

Portekizli yıldız oyuncu, Atınç'ın fotoğrafını paylaşarak altına, "Mümkün olan en iyi ve en hızlı şekilde iyileşmeni diliyorum. En yakın zamanda iyileşmen dileğiyle. Güçlü dur arkadaşım" notunu paylaştı.





Caner Erkin de Atınç Nukan'ın fotoğrafını paylaşarak altına; "Geçmiş olsun kardeşim. İnşallah en kısa sürede döneceksin aramıza" notunu paylaştı.

