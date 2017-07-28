Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Beşiktaş'ta idmanda sakatlanan Atınç Nukan'ın sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi. Atınç Nukan'ın 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah Beyazlıların kamp yaptığı İspanya'da antrenmanda sakatlanan Atınç Nukan'dan kötü haber geldi. Atınç'ın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve ameliyat edileceği açıklandı.
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
İspanya'da çalışmalarına devam eden Futbol Takımımızın sabah antrenmanı sırasında sakatlık geçiren oyuncumuz Atınç Nukan'ın yapılan ortopedik muayenesi sonucunda, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edilmiştir.
En kısa sürede ameliyat edilecek olan Atınç Nukan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.
PEPE VE CANER'DEN ATINÇ'A DESTEK
Portekizli yıldız oyuncu, Atınç'ın fotoğrafını paylaşarak altına, "Mümkün olan en iyi ve en hızlı şekilde iyileşmeni diliyorum. En yakın zamanda iyileşmen dileğiyle. Güçlü dur arkadaşım" notunu paylaştı.
Caner Erkin de Atınç Nukan'ın fotoğrafını paylaşarak altına; "Geçmiş olsun kardeşim. İnşallah en kısa sürede döneceksin aramıza" notunu paylaştı.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:55
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Lens haftaya geliyor
Toplam 27
Yorum
KrAlex Lens sağ kanatta Dirar ise sol kanata çekilebilir Valbuena 10 numara Ekici göbekte oynatılmalıdır. Forvette Ahmeti beğendim şans verilmeli.
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Cenk Gönen ilk maçında 3 gol yedi
Toplam 17
Yorum
TARAFTAR CENK İYİNİYETLİ FAKAT İYİ BİR KALECİ DEĞİL G.S OYNADIĞI HER MAÇTA GOL YEMEYI BAŞARMIŞTIR,İSPANYADADA DEVAM EDECEKTİR.VE BİLE BİLE ALDILAR
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Fenerbahçe, Sevilla'nın teklifini kabul etti
Toplam 31
Yorum
gkhgny1907 çok sevdik kjaeri lakin bizim 10 numara için limaya yada ben arfaya ihtiyacımız var ayrıca birde forvet enaz.yolu açık olsun güzel kar ettik
Beşiktaş'ta şok sakatlık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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