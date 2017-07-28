 Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Aydın'da – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'ın şampiyonluk kupası Aydın'da

    Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Aydın'da

    'ın 2016-2017 sezonunu zirvede tamamlayarak sahip olduğu Süper Lig şampiyonluk kupası, Aydın'da taraftarlarla buluşturuldu.

    Aydın Kartal Yuvası mağazasında sergilenen şampiyonluk kupasına Beşiktaşlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar kupayla birlikte fotoğraf çektirip tezahüratlar yaptı.

    Aydın Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kavruk, şampiyonluk kupasının Aydın'a gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

    Taraftarların ilgisinden çok memnun kaldıklarını vurgulayan Kavruk, "Bundan sonra umarım nice şampiyonluklar yaşarız. Burada bugün şampiyonluk mutluluğunu bir kez daha yaşayıp kupayı taraftarımızla buluşturduk. Çok mutluyuz ve gururluyuz." dedi.

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Aydın'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.