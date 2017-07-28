Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Aydın'da
Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunu zirvede tamamlayarak sahip olduğu Süper Lig şampiyonluk kupası, Aydın'da taraftarlarla buluşturuldu.
Aydın Kartal Yuvası mağazasında sergilenen şampiyonluk kupasına Beşiktaşlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar kupayla birlikte fotoğraf çektirip tezahüratlar yaptı.
Aydın Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kavruk, şampiyonluk kupasının Aydın'a gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.
Taraftarların ilgisinden çok memnun kaldıklarını vurgulayan Kavruk, "Bundan sonra umarım nice şampiyonluklar yaşarız. Burada bugün şampiyonluk mutluluğunu bir kez daha yaşayıp kupayı taraftarımızla buluşturduk. Çok mutluyuz ve gururluyuz." dedi.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:38
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