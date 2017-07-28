Beşiktaş sınıfta kaldı
Seyahatlerden ve maçlardan yorgun düşen Beşiktaş, İspanya’da Las Palmas ile oynadığı hazırlık maçında kötü bir görüntü verdi.
NASIL OYNADILAR?
Atiba
Kanadalı yıldız, yine enejik, yine çok kontrollü, Las Palmas karşısında hücuma da katkı vermeye çalıştı.
Tolgay
Dar alanda onun yaptıklarını yapabilecek başka bir futbolcu bulmak zor, tek sorunu fizik olarak çabuk düşmesi.
Babel
Sağ kanatta yeteri kadar top alamadı, son bölümde sola geçti ve alıştığı yerde daha iyi bir görüntü verdi.
Cenk
Çok hırslı ve bu bazen gerilmesine neden oluyor. Pas atmadı diye Ryan Babel'e kızıp kulübeye şikayeti şık olmadı.
Caner
Sol önde oynadı ve son derece etkiliydi. Hücumda bildik kavisli ortalarını sıralarken geri dönüşlerde biraz sıkıntı yaşadı.
Tolga
Fabri'den kaleyi devralan milli eldiven, Las Palmas karşısında defansına ayak uydurdu ve farklı yenilgiyi önleyemedi.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:52
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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