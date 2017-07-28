 Beşiktaş sınıfta kaldı – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    sınıfta kaldı

    Beşiktaş sınıfta kaldı

    Seyahatlerden ve maçlardan yorgun düşen , İspanya’da ile oynadığı hazırlık maçında kötü bir görüntü verdi.

    Yorgun Kartal, Las Palmas sınavından geçemedi: 1-4. Yeni sezon öncesi 4'üncü hazırlık maçında ile karşılaşan , ilk yarıyı Tosic'in golüyle önde kapamasına rağmen ikinci 45 dakikada peşpeşe gelen gollerle şoke oldu. Las Palmas, ikinci yarıda Viera, Exposito, Momo ve Benito'nun golleriyle farka gitti. Siyah-beyazlılarda özellikle savunma 'S.O.S' sinyalleri verdi. 4 hazırlık maçında da gol yiyen Kartal, pazar günü Real Betis'le karşılaşacak.

    NASIL OYNADILAR?

    Atiba
    Kanadalı yıldız, yine enejik, yine çok kontrollü, Las Palmas karşısında hücuma da katkı vermeye çalıştı.

    Tolgay
    Dar alanda onun yaptıklarını yapabilecek başka bir futbolcu bulmak zor, tek sorunu fizik olarak çabuk düşmesi.

    Babel
    Sağ kanatta yeteri kadar top alamadı, son bölümde sola geçti ve alıştığı yerde daha iyi bir görüntü verdi.

    Cenk
    Çok hırslı ve bu bazen gerilmesine neden oluyor. Pas atmadı diye Ryan Babel'e kızıp kulübeye şikayeti şık olmadı.

    Caner
    Sol önde oynadı ve son derece etkiliydi. Hücumda bildik kavisli ortalarını sıralarken geri dönüşlerde biraz sıkıntı yaşadı.

    Tolga
    Fabri'den kaleyi devralan milli eldiven, Las Palmas karşısında defansına ayak uydurdu ve farklı yenilgiyi önleyemedi.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
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