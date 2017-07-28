 Barcelona altyapısı ziyarete geldi – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Barcelona altyapısı ziyarete geldi

    Barcelona altyapısı ziyarete geldi
    Siyah-beyazlı takımın dün sabah gerçekleştirdiği antrenmanı Barcelona Futbol Okulu öğrencileri de izledi. Minik öğrenciler, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:48
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barcelona altyapısı ziyarete geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.