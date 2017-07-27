 Vincent Aboubakar’a Marsilya kancası – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Vincent ’a Marsilya kancası

    Vincent Aboubakar’a Marsilya kancası
    Başkanın "O defter daha kapanmadı" dediği konusunda bu kez Marsilya gelişmesi yaşandı. Portekiz'in Abola gazetesi, golcü için Fransızların teklifte bulunduğunu iddia etti. Geçtiğimiz günlerde de Aboubakar'ın Porto ile sözleşme yenileyeceği ileri sürülmüştü.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vincent Aboubakar’a Marsilya kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.