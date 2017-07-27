Vincent Aboubakar’a Marsilya kancası
Başkanın "O defter daha kapanmadı" dediği Aboubakar konusunda bu kez Marsilya gelişmesi yaşandı. Portekiz'in Abola gazetesi, golcü için Fransızların teklifte bulunduğunu iddia etti. Geçtiğimiz günlerde de Aboubakar'ın Porto ile sözleşme yenileyeceği ileri sürülmüştü.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:14
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