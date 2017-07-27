 Mitroglou için geldiler! – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    için geldiler!

    <a href="/index/mitroglou?id=b99230bc-d290-4721-97f4-7f77b0e7c03e" class="" rel="tag">Mitroglou</a> için geldiler!

    Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi.

    Benfica'nın Yunan golcüsü Mitroglou'nun menajerinin siyah-beyazlı yönetimin kapısını çaldığı bildirildi. Görüşmede, Benfica ile anlaşılması durumunda 29 yaşındaki forvetin İstanbul'a gelmek istediğinin iletildiği öğrenildi. Beşiktaşlı idarecilerin de aralarında bir değerlendirme yapıp yol haritası çizecekleri gelen haberler arasında.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:12
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