 Kartal’ın keyfi yerinde yine maşallah! – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Kartal’ın keyfi yerinde yine maşallah!

    Kartal’ın keyfi yerinde yine maşallah!

    Kartal, sezon hazırlıklarına dün yaptığı çift idmanla devam etti.

    Kondisyon ve taktik denemelerin ardından pas çalışması, top kontrol çalışması ve şut idmanı yapan siyah-beyazlı oyuncuların keyifli olması ve sürekli şakalaşmaları görenlere maşallah dedirtti.

    RAKİP LAS PALMAS
    , 2. hazırlık sınavına bugün çıkacak. Siyah-beyazlı takım, saat 21.00'de İspanyol ekibi Las Palmas ile karşılaşacak. Mücadele D Smart Spor'dan ekranlara gelecek. Öte yandan karşılaşma öncesi açıklama yapan Palmas'lı futbolcu Pedro Bigas, "Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı oynamak kendi gelişimimiz için çok önemli" dedi.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:13
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