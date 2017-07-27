Hayalim 4. yıldız
Gökhan Gönül, Beşiktaş’ta mutlu olduğunu söyledi. Hedeflerini anlattı ve siyah-beyazlı takımla Avrupa’da başarı yaşamak istediğini kaydetti.
Beşiktaş'ın yıldız sağ beki Gökhan Gönül de İspanya kampında Fotomaç'a konuştu. "Fenerbahçe'de 3 yıldızımız vardı. Beşiktaş'ta da 3. yıldızı taktık; umarım burada 4. yıldızı da görürüm" diyen milli futbolcu, şunları söyledi: "İki yıl üst üste şampiyon olduğumuz için bu bizde büyük bir öz güven yarattı. Rakiplerimiz de bize karşı daha tedirgin oynuyorlar. Şampiyonluk yarışı her zaman zorludur.
G.SARAY'A ÜZÜLDÜM
G.Saray'ın Avrupa'dan elenmesine hem bir Türk hem de rakip olarak üzüldüm. Devam etselerdi onlar da bizim gibi 3 günde bir maç yapacaklardı; ayrıca ülke puanı olarak da kaybımız oldu. Keşke elenmeselerdi.
ŞENOL HOCA İŞKOLİK
Şenol hoca işkolik biri ve hiçbir şekilde kolay mutlu olmaz. Örneğin bir forvetsiniz ve 3 gol attınız hocadan övgü beklersiniz ama bunun sizin göreviniz olarak gördüğü için bir şey söylemez. Hep daha iyisini ister. Hoca bize izin verdiği günde bile kendisi rakiplere çalışıyordur. Ben de hocamı tam olarak mutlu edemeyeceğimi bildiğim için elimden geleni yapıyorum. Bir kelime daha az eleştiri almak adına.
TARAFTAR BENİ SEVDİ
Fenerbahçe'de mutluydum; Beşiktaş'ta da çok mutluyum. Camia beni çok kabullendi. Taraftar bağrına bastı. Gelir gelmez şampiyonluk yaşadım; muhteşemdi. Beşiktaş ile bir Avrupa şampiyonluğu yaşayacağıma da inanıyorum. Bana bu inancı veren takımın kalitesi, camianın büyüklüğü ve başkanın hedefleri.
FEDAKARLIK YAPIYORUM
Quaresma'nın arkasında oynuyorum. O hücum özelliği süper bir oyuncu. Elinden geldiği kadar da bana yardım ediyor; ama geriye daha fazla gelse bu defa öndeki ofansif güçten kaybederiz. Bu nedenle savunma güvenliği için ben daha az hücuma çıkarak fedakarlık yapıyorum.
ÖZEL RÖPORTAJ / TURGAY DEMİR
G.SARAY'A ÜZÜLDÜM
G.Saray'ın Avrupa'dan elenmesine hem bir Türk hem de rakip olarak üzüldüm. Devam etselerdi onlar da bizim gibi 3 günde bir maç yapacaklardı; ayrıca ülke puanı olarak da kaybımız oldu. Keşke elenmeselerdi.
ŞENOL HOCA İŞKOLİK
Şenol hoca işkolik biri ve hiçbir şekilde kolay mutlu olmaz. Örneğin bir forvetsiniz ve 3 gol attınız hocadan övgü beklersiniz ama bunun sizin göreviniz olarak gördüğü için bir şey söylemez. Hep daha iyisini ister. Hoca bize izin verdiği günde bile kendisi rakiplere çalışıyordur. Ben de hocamı tam olarak mutlu edemeyeceğimi bildiğim için elimden geleni yapıyorum. Bir kelime daha az eleştiri almak adına.
TARAFTAR BENİ SEVDİ
Fenerbahçe'de mutluydum; Beşiktaş'ta da çok mutluyum. Camia beni çok kabullendi. Taraftar bağrına bastı. Gelir gelmez şampiyonluk yaşadım; muhteşemdi. Beşiktaş ile bir Avrupa şampiyonluğu yaşayacağıma da inanıyorum. Bana bu inancı veren takımın kalitesi, camianın büyüklüğü ve başkanın hedefleri.
FEDAKARLIK YAPIYORUM
Quaresma'nın arkasında oynuyorum. O hücum özelliği süper bir oyuncu. Elinden geldiği kadar da bana yardım ediyor; ama geriye daha fazla gelse bu defa öndeki ofansif güçten kaybederiz. Bu nedenle savunma güvenliği için ben daha az hücuma çıkarak fedakarlık yapıyorum.
ÖZEL RÖPORTAJ / TURGAY DEMİR
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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