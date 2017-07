Caner: Sezona yüzde 100'le gireceğim

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İspanya kampını değerlendiren siyah-beyazlı futbolcu, iyi bir hazırlık içinde olduklarını ifade ederek, "Çin'e gittiğimizde hava nemli ve sıcaktı ama sonuçta maçı sakatlık olmadan oynayıp döndük. Burada da ilk maçı oynadık, iki maç daha var az bir süremiz kaldı. 6 Ağustos'ta Süper Kupa maçımız var. İnşallah en iyi şekilde hazırlanırız, öyle hazırlandığımızı da düşünüyorum. Tabii ki hazırlık maçlarına sonuç anlamında bakmamak lazım çünkü yavaş yavaş toparlıyoruz ve iyiye doğru gidiyoruz. Bir sıkıntı yok" şeklinde konuştu.Caner Erkin, sezona hazır olarak gireceğini ifade ederek, "Tabii ki yüzde 100 olarak daha hazır değilim, şu an öyle gözüküyor. Ben öyle hissediyorum. Çok hafif ağrılarım var ve bu ağrıların bir seneyi bulacağı söyleniyordu. Aynı şekilde devam ediyor ama ben kendime baktığımda, sezona yüzde 100'le gireceğimi, hazır bir Caner olarak gireceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Her sezon şampiyon olmak zorunda olduklarını dile getiren Caner, "Her şampiyonluk zor, 2 sene üst üste olmamızın bende çok bir önemi yok, bu sene de başarırsak bence bir önemi olacak. İlerleyen senelere 4-5-6 art arda ne kadar olursa bunu üst üste koyduğumuzda bence bir başarı olur. Ama diğer senelerden farkı olacağını düşünmüyorum. Çünkü her sene biz şampiyonluğa oynamak, şampiyonluğu göğüslemek zorundayız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yine şampiyonluğu göğüsleyeceğiz" diye konuştu.Siyah-beyazlı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olması gerektiğini aktararak, şu ifadelere yer verdi:"Hedef ilk önce gruptan çıkmak olmalı. Geçen sene başaramadığımız bir şey bu Şampiyonlar Ligi'nde. İlk önce onu başarıp daha sonra gidebildiğimiz yere kadar gitmeliyiz. Geçen sene güzel bir tecrübe oldu. Her sene bunu yaşıyoruz. Artık üzerine koymamız lazım. Bizim gibi takımın, kaliteli futbolculardan kurulu bir takımın bunu başarması lazım. Başaramasak da dünyanın sonu değil tabii ki ama bunu yapacak kalitede olduğumuz için söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de elenirsek, ki inşallah elenmeyiz, UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam ederiz. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mi yoksa UEFA Avrupa Ligi kupasını almak mı derseniz, herkes UEFA Avrupa Ligi Kupası der. Başkanımız da o konuda doğru söylemiş, biz de onu tercih ederiz. Sonuçta orada kırılıp geri dönmek mi yoksa sonuna kadar gidip kupayı kaldırmak mı. UEFA Avrupa Ligi Kupası da çok önemli kupalardan biri. İnşallah gidebildiğimiz kadar gideriz ve dilediğimiz şey olur."Milli futbolcu, takım içindeki havanın çok iyi olduğunu ve takım arkadaşlarıyla iyi anlaştığını vurgulayarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Yaş olarak çok büyük değilim ama küçük yaştan beri oynadığım için, zaten hepsi milli takımdan benim kardeşim, arkadaşım, dostum. Takım içinde çok iyi anlaşıyoruz. Herkes saygı anlamında bazı şeyleri kabulleniyor. Bende yaşım büyük olsa da olmasa da büyüklerime ve küçüklerime saygı gösteriyorum. Abi kavramını sevmiyorum. Çünkü artık bir yere geldiğinizde aynı konuları konuşabilmelisiniz ve aynı şekilde davranabilmelisiniz. Aynı takımda oynuyoruz, aynı seviyede futbolcularız. Dışarıda tabii ki bir saygı olacak ama saha içerisinde önemli değil bana abi demesinler, Caner bile diyebilirler o konuda sorun yok. Takımda herkes iyi anlaşıyor."Sahadaki mücadelesi ve kazanma hırsı ile ilgili konuşan Caner, "Kaybetmeyi kimse sevmez ama ben nefret ediyorum. Hep kazanmak mümkün değil ama kazanabildiğimiz kadar kazanmak istiyorum. Kaybettiğimiz zaman da sinirli oluyorum, bazen hakemle tartıştığım oluyor, kendi arkadaşlarımla, rakip takımla. Bu da benim kazanma hırsım, bunu değiştiremem. Ben kazanma hırsımı kaybedersem, futbolu bırakırım. Beşiktaş taraftarı da bu konuda gerçekten azimli. Onlar da maçı 2-0 da geri düşsek 3-0 da geri düşsek 90 dakika boyunca asla bırakmıyorlar. Galatasaray maçı mesela keza Benfica maçı. Taraftarda onu görünce ben de son dakikaya kadar savaşıyorum. Futbolun içinde her şey var, iki dakikada her şey değişebilir. Onlar bırakmadığı an ve sahada da futbolcularını öyle gördükleri an onlar daha çok hırslanıyor. Taraftar futbolda çok büyük bir etken. Hakem bile etkilenebiliyor tansiyon ve stresten dolayı. Biz maçı bırakırsak taraftar da maçı bırakır o yüzden takım ve taraftarın uyumlu olması çok önemli" şeklinde konuştu.Caner Erkin, sakatlığı döneminde tribünde olmayı beceremediğini saha dışında izlemenin kendisi için zor bir durum olduğunu ifade etti. Erkin, siyah-beyazlı taraftarlara yeni sezon mesajı vererek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:"Her zaman oldukları gibi sabırlı olsunlar. Son dakikaya kadar bizi desteklesinler. Biz de onlara futbolcu olarak son dakikaya kadar her şeyimizi verelim."