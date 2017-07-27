Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü
İspanya'da kamp yapan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, Marbella Futbol Merkezi'nde çalıştı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular; pas, top kontrolü, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. İdman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Barcelona Futbol Okulu öğrencileri antrenmanda
Beşiktaş'ın antrenmanını Barcelona Futbol Okulu öğrencileri de izledi.
Antrenmanı takip eden minik futbolcular, çalışma sonrası, teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcularla bir araya geldi. Öğrenciler, siyah-beyazlılarla fotoğraf çektirdi.
4. hazırlık maçı bu akşam
Siyah-beyazlı takım, yeni sezon öncesi 4. hazırlık maçını İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Las Palmas ile bu akşam yapacak.
İki takım arasındaki mücadele, TSİ 21.00'de Marbella Stadı'nda oynanacak.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:40
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Selçuk gidecek
Toplam 31
Yorum
devilegender zamanında ali şen aykut ve oğuzu yolladığında herkes söyleniyordu.şu futbolcuları son kullanma tarihine kadar değerlendirmeyi bırakın artık
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Emre Mor'a yeni talip
Toplam 8
Yorum
Tekin Bora Bu cocuk Fenerde ne yapacak Bizim lig sert lig sakatlanir yazik olur
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Ndiaye şartları
Toplam 16
Yorum
Kabataşlı Gelenlere verilen Paralar ÇÖPE.Yaşlılar birkaç sene sonra PARALAR ÇÖPE.Harcamalarda Bşk ve Yön.Hesap vermeli ,CEZALAR VERİLMELİ,HAPİS BİLE.
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