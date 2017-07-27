 Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü

    İspanya'da kamp yapan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, Marbella Futbol Merkezi'nde çalıştı.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular; pas, top kontrolü, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. İdman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    Barcelona Futbol Okulu öğrencileri antrenmanda
    Beşiktaş'ın antrenmanını Barcelona Futbol Okulu öğrencileri de izledi.

    Antrenmanı takip eden minik futbolcular, çalışma sonrası, teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcularla bir araya geldi. Öğrenciler, siyah-beyazlılarla fotoğraf çektirdi.

    4. hazırlık maçı bu akşam
    Siyah-beyazlı takım, yeni sezon öncesi 4. hazırlık maçını İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Las Palmas ile bu akşam yapacak.

    İki takım arasındaki mücadele, TSİ 21.00'de Marbella Stadı'nda oynanacak.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:40
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.