Beşiktaş dördüncü hazırlık maçını da kazanamadı
Beşiktaş dördüncü hazırlık maçını da kazanamadı. İspanya kampında Las Palmas'a 4-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi yaptığı 4 hazırlık maçında, ikişer yenilgi ve beraberlik yaşadı
Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş, kamp döneminde şimdiye kadar yaptığı 4 hazırlık mücadelesinde galibiyet elde edemedi.
Sezon öncesi dördüncü hazırlık maçını İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Las Palmas ile yapan siyah-beyazlı takım, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladığı mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.
Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, sezon öncesi yaptığı 4 hazırlık maçında ikişer yenilgi ve beraberlik yaşadı. İlk hazırlık maçında Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Çin'deki karşılaşmada ise Alman ekibi Schalke 04'e 3-2 yenildi. İspanya'daki ilk hazırlık maçında Real Valladolid ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Las Palmas mücadelesinde de mağlup oldu.
- Savunma hazır görüntü vermedi
Beşiktaş'ta özellikle savunma hazırlık maçlarındaki performansıyla iyi bir görüntü vermedi.
Siyah-beyazlı ekip, yaptığı 4 hazırlık maçında da gol yedi. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda toplam 12 golü kalesinde gördü.
- Gökhan Gönül ilk yarıda çıktı
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Las Palmas karşısında ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Sektiği gözlenen tecrübeli oyuncu, maçın 36. dakikasında yerini Andreas Beck'e bıraktı.
Öte yandan, karşılaşmanın 58. dakikasında ani gelişen Beşiktaş atağında pası vermekte geciken Ryan Babel ile Cenk Tosun arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:25
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 1
Yorum
gs'li östersunds maçını yenilmişsin.Uefadan elenmişsin.Hazırlık maçında es es i yensen noluuuuur yenmesen nolur. tudor özbek ikilisi gidin artık
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Fenerbahçe fişi erken çekti
Toplam 5
Yorum
maestro1977 ama eksiklerimiz de var tabikide . 2 transfer yerinde olacaktır . Bir forvet ile Lima gelsin . Durduramazlar bizi
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Fenerbahçe, Sevilla'nın teklifini kabul etti
Toplam 12
Yorum
FB O paralari da sacma sapan oyunculara dökecek Sir Aykut Kocaman.
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