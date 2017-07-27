Ay-Yıldızı dünyaya taşıyacağız
Başkan Orman, transferi, projeleri ve hedefleri FOTOMAÇ'a anlattı. ''Armamızda Ay-Yıldız var ve bu formamızdaki tüm yıldızlardan daha önemli. Bunu dünyanın her yerinde gururla taşıyacağız. 100 milyon taraftara ulaşacağız. Forvet transferinde nokta atışı yapacağız. Takımımızda yıldız isimler var. Bunlara yenileri katılacak. Listemizde hiç ismi geçmeyen adaylar da var.''
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İspanya'daki ilk hazırlık sınavı olan Valladoid maçı sonrasında projeleri ve transferle ilgili bilinmeyenleri FOTOMAÇ 'a anlattı. Yazarımız Turgay Demir'e konuşan Orman, Beşiktaş'ı dünya kulübü yaparak ay-yıldızı her yere taşıyacaklarını belirtti. İşte başkandan çok özel açıklamalar:
ONLARLA NAMAZ KILDIM
"Çin projesi geliştirmemizin bir çok önemli nedeni var ama en önemlisi yaşadığım bazı olaylar. Birgün iş için gittiğim Çin'de benzin istasyonuna girdiğimde namaz kılan Çinliler'i gördüm. Merak ettim, çünkü Çin'de bu yoğunlukta Müslüman olduğunu bilmiyordum. Ben de onlarla namaz kıldım ve sohbet etme imkanı da buldum. Şunu anladım ki benim bildiğimin çok ötesinde bir Müslüman nüfusu var ve Türkiye'ye de çok olumlu bakıyorlar. Bu benim kafamdaki Çin imajını değiştirdi. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanımızla Çin'e gitmiştik. Urumçi bölgesinde bir sürü temaslar oldu, orada Çin'le ilgili fikrim tam olarak perçinlendi. Buradaki büyük pazarın bizim için fırsat dolu olduğunu fark ettim. Üçüncüsü, Abramovich benim arkadaşım zaman zaman sohbet ediyoruz. Daha önce de ifade etmiştim, "Bana 300 milyon taraftarımız var" dediğinde gülümsemiştim. Çünkü Chelsea, Ortaköy kadar bir yer, dolayısıyla inanmamıştım ancak verileri getirip gösterdi. Endonezya, Malezya, Çin ve bazı Arap ülkelerdeki taraftarlar sayesinde elde ettikleri gelirleri önüme koydu. O zaman inandım. Anladım ki gerçekten 300 milyon taraftarları var o zaman bizim niye olmasın diye düşünmeye başladım. Bu bahsedilen pazarda milyonlarca Müslüman yaşıyor ve biz Avrupa'nın dev kulüplerine göre bu anlamda daha avantajlıyız. Bunu değerlendirmeliyiz.
DÜNYA DEVLERİ ORADA
Bir yıl önce Beşiktaş'ın profesyonellerine talimat verdim ve başta Çin, Endonezya, Malezya, İran ve Azerbaycan olmak üzere bu coğrafya ile ilgili projeler geliştirmelerini istedim. Bu seyahatimiz hem kısa hem de hazırlıksız idi. Orası bir show business oraya kampa değil show businesse gidilir tanıtım yapılır ve dönülür. Dünyadın dev kulüpleri bunu yapıyor. Onlar zaten kendilerine bir pazar oluşturmuşlar biz iç kavgalarımızla geç kalmışız Beşiktaş olarak bunu telafi etmek adına ilk adımı attık. Bundan sonra o pazarda olacağız. Seneye Avrupa'da sezon başı yüklemelerimizi yaptıktan sonra en az üç maç oynamak ve tanıtımlar yapmak için 10-12 günlüğüne Çin'e gideceğiz. Bu defa çok daha organize olacağız. Malezya diyorsunuz, Müslüman bir ülke, Türkiye'yi çok seviyorlar Beşiktaş'ı sevmeyi bir yana bırakın Malezya Kralı Beşiktaşlı, Federasyon başkanı aynı şekilde Beşiktaşlı. Biz bu ilişkileri kullanmalı ve geliştirmeliyiz. Hatta gönlümüz ister ki Süper Kupa'yı Malezya'da oynayalım. İran'da Azeri kardeşlerimizin kurduğu Traktör takımını biliyorsunuz. Ben de İran'la iş yaptığım için iyi bilirim. Tebrizliler'in yani Traktör takımı taraftarlarının bize karşı büyük sempatileri olduğunu biliyoruz. Milli maç arasında İran'da Traktör takımıyla Azerbaycan'da da başka bir takımla iki hazırlık maçı oynamak istiyoruz. Beşiktaş bu büyük pazarda kesinlikle var olacak hedefimiz ilk planda 100 milyon taraftara ulaşmak. Armamızda Ay-Yıldız var ve bu formamızdaki tüm yıldızlardan daha önemli. Bu Ay-Yıldız'ı dünyanın her yerinde gururla taşıyacağız."
YILDIZLAR GELECEK
"Golcüde nokta atışı yapmamız lazım, o nedenle en küçük riske bile girmiyoruz. Gündeme gelen oyuncuların hepsiyle ilgili çok ciddi araştırmalar yapıyoruz. En az riskle bu transferi yapmak istiyoruz. Takımda yıldızlar var bunlara yenileri katılabilir. İlgilendiğimiz bazı oyuncuları zaten medyada yazıp çizdiniz ama hiç yazılmayanlar da var ilgi alanımızda olan."
VEFALI KULÜBÜZ
Şampiyonluk balosu bizim için çok önemliydi. Sadece şampiyonluğu kutlamadık Beşiktaş ailesini bir araya getirdik. Camiamızla üzüntülerimizi paylaştığımız gibi sevinç ve gururlarımızı da paylaşmak gerek. Baloda bunu yaptık. Beşiktaş'a emeği olanlara vefa göstermezsek o zaman Beşiktaşlı duruşuna aykırı hareket etmiş oluruz."
VODAFONE PARK
"Stadı 24 saat yaşayan bir hale getirmek istiyoruz ancak o hain terör saldırısı tüm planlarımızı biraz geciktirdi. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarla hedefimize ulaşacağız. Vodafone Park 24 saat yaşayacak."
SATIŞLARI KATLADIK
"2012'de göreve geldiğimizde yılda 57 bin forma satabiliyorduk. Şu anda 14 günde 60 bine ulaştık. Bu konuda yönetim olarak ürünlerimizi tanıtmak adına her şeyi yapıyoruz, ürünlerimizi önce kendimiz giyiyoruz. 6 bine yakın ürün çeşidiyle taraftarımıza her şeyin en iyisini sunmaya çalışıyoruz."
ÖZEL RÖPORTAJ / TURGAY DEMİR
ONLARLA NAMAZ KILDIM
"Çin projesi geliştirmemizin bir çok önemli nedeni var ama en önemlisi yaşadığım bazı olaylar. Birgün iş için gittiğim Çin'de benzin istasyonuna girdiğimde namaz kılan Çinliler'i gördüm. Merak ettim, çünkü Çin'de bu yoğunlukta Müslüman olduğunu bilmiyordum. Ben de onlarla namaz kıldım ve sohbet etme imkanı da buldum. Şunu anladım ki benim bildiğimin çok ötesinde bir Müslüman nüfusu var ve Türkiye'ye de çok olumlu bakıyorlar. Bu benim kafamdaki Çin imajını değiştirdi. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanımızla Çin'e gitmiştik. Urumçi bölgesinde bir sürü temaslar oldu, orada Çin'le ilgili fikrim tam olarak perçinlendi. Buradaki büyük pazarın bizim için fırsat dolu olduğunu fark ettim. Üçüncüsü, Abramovich benim arkadaşım zaman zaman sohbet ediyoruz. Daha önce de ifade etmiştim, "Bana 300 milyon taraftarımız var" dediğinde gülümsemiştim. Çünkü Chelsea, Ortaköy kadar bir yer, dolayısıyla inanmamıştım ancak verileri getirip gösterdi. Endonezya, Malezya, Çin ve bazı Arap ülkelerdeki taraftarlar sayesinde elde ettikleri gelirleri önüme koydu. O zaman inandım. Anladım ki gerçekten 300 milyon taraftarları var o zaman bizim niye olmasın diye düşünmeye başladım. Bu bahsedilen pazarda milyonlarca Müslüman yaşıyor ve biz Avrupa'nın dev kulüplerine göre bu anlamda daha avantajlıyız. Bunu değerlendirmeliyiz.
DÜNYA DEVLERİ ORADA
Bir yıl önce Beşiktaş'ın profesyonellerine talimat verdim ve başta Çin, Endonezya, Malezya, İran ve Azerbaycan olmak üzere bu coğrafya ile ilgili projeler geliştirmelerini istedim. Bu seyahatimiz hem kısa hem de hazırlıksız idi. Orası bir show business oraya kampa değil show businesse gidilir tanıtım yapılır ve dönülür. Dünyadın dev kulüpleri bunu yapıyor. Onlar zaten kendilerine bir pazar oluşturmuşlar biz iç kavgalarımızla geç kalmışız Beşiktaş olarak bunu telafi etmek adına ilk adımı attık. Bundan sonra o pazarda olacağız. Seneye Avrupa'da sezon başı yüklemelerimizi yaptıktan sonra en az üç maç oynamak ve tanıtımlar yapmak için 10-12 günlüğüne Çin'e gideceğiz. Bu defa çok daha organize olacağız. Malezya diyorsunuz, Müslüman bir ülke, Türkiye'yi çok seviyorlar Beşiktaş'ı sevmeyi bir yana bırakın Malezya Kralı Beşiktaşlı, Federasyon başkanı aynı şekilde Beşiktaşlı. Biz bu ilişkileri kullanmalı ve geliştirmeliyiz. Hatta gönlümüz ister ki Süper Kupa'yı Malezya'da oynayalım. İran'da Azeri kardeşlerimizin kurduğu Traktör takımını biliyorsunuz. Ben de İran'la iş yaptığım için iyi bilirim. Tebrizliler'in yani Traktör takımı taraftarlarının bize karşı büyük sempatileri olduğunu biliyoruz. Milli maç arasında İran'da Traktör takımıyla Azerbaycan'da da başka bir takımla iki hazırlık maçı oynamak istiyoruz. Beşiktaş bu büyük pazarda kesinlikle var olacak hedefimiz ilk planda 100 milyon taraftara ulaşmak. Armamızda Ay-Yıldız var ve bu formamızdaki tüm yıldızlardan daha önemli. Bu Ay-Yıldız'ı dünyanın her yerinde gururla taşıyacağız."
YILDIZLAR GELECEK
"Golcüde nokta atışı yapmamız lazım, o nedenle en küçük riske bile girmiyoruz. Gündeme gelen oyuncuların hepsiyle ilgili çok ciddi araştırmalar yapıyoruz. En az riskle bu transferi yapmak istiyoruz. Takımda yıldızlar var bunlara yenileri katılabilir. İlgilendiğimiz bazı oyuncuları zaten medyada yazıp çizdiniz ama hiç yazılmayanlar da var ilgi alanımızda olan."
VEFALI KULÜBÜZ
Şampiyonluk balosu bizim için çok önemliydi. Sadece şampiyonluğu kutlamadık Beşiktaş ailesini bir araya getirdik. Camiamızla üzüntülerimizi paylaştığımız gibi sevinç ve gururlarımızı da paylaşmak gerek. Baloda bunu yaptık. Beşiktaş'a emeği olanlara vefa göstermezsek o zaman Beşiktaşlı duruşuna aykırı hareket etmiş oluruz."
VODAFONE PARK
"Stadı 24 saat yaşayan bir hale getirmek istiyoruz ancak o hain terör saldırısı tüm planlarımızı biraz geciktirdi. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarla hedefimize ulaşacağız. Vodafone Park 24 saat yaşayacak."
SATIŞLARI KATLADIK
"2012'de göreve geldiğimizde yılda 57 bin forma satabiliyorduk. Şu anda 14 günde 60 bine ulaştık. Bu konuda yönetim olarak ürünlerimizi tanıtmak adına her şeyi yapıyoruz, ürünlerimizi önce kendimiz giyiyoruz. 6 bine yakın ürün çeşidiyle taraftarımıza her şeyin en iyisini sunmaya çalışıyoruz."
ÖZEL RÖPORTAJ / TURGAY DEMİR
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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