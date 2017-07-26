Yeşil-beyazlı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı otelde, açıklamada bulunan Skubic, Süper Lig'de çok üst düzey futbolcuların bulunduğunu belirterek, "Benim için Türkiye'deki en iyi kanat oyuncusu Quaresma. Geçtiğimiz sezon beni en çok zorlayan isim de Quaresma oldu." dedi.

"Bana gelen bir teklif yok"

Skubic, Atiker Konyaspor'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye giden teknik direktör Aykut Kocaman'ın kendisini transfer etmek istediği iddialarıyla ilgili olarak, "Transfer teklifleri ile ilgili konularla menajerim ilgileniyor. Herhangi bir takım benimle ilgilenecek olursa menajerimle kontak kurar ve kulübümüzle iletişime geçer. Bana gelen bir transfer teklifi, menajerimden ya da kulübümüzden ulaşan bir bilgi yok." ifadelerini kullandı.

"Takımımıza güveniyorum"

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası kazanarak çok başarılı bir sezon geçirdiklerini hatırlatan Sloven oyuncu, "Kendi açımdan başarılı bir sezon geçirdim, takımımız da başarılı oldu. Türkiye Kupası'nı kazandık ve bu sayede yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etme hakkı elde ettik. Bu sene Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Bunun yanı sıra önceliğimiz yine lig olacak. Çünkü ligde olduğumuz sürece Avrupa kupalarında yer alabiliriz. Bu sene için çok umutluyum, takımımıza güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Skubic, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sezonlarında yalnızca 1 puan alıp, 2 gol atabilmelerini deneyimsizliğe bağlayarak, "Geçen sene Avrupa kupalarına ilk kez katıldık ve birçok oyuncumuz da Avrupa kupalarında ilk kez mücadele etti. Geçtiğimiz sezon büyük bir deneyim kazandık. Yeni sezonda bu deneyimler sayesinde UEFA Avrupa Ligi'nde çok daha iyi bir performans ortaya koyacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Yeni teknik direktörleri Mustafa Reşit Akçay'a değinen savunma oyuncusu, "Hocamızla kısa sürede uyum sağlayıp başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü kendisi çok deneyimli bir isim. Geçen sene takımıyla Avrupa Ligi'nde grup aşamasını geçmeyi başarmıştı. Biz de Mustafa Reşit Akçay ile birlikte Avrupa Ligi'nde başarılı olacağız. Hocamızın oyun tarzı daha farklı ama bir futbolcu olarak onun bizden beklentilerini karşılamak için çok çalışıp başarıya ulaşmak istiyoruz." diye görüş belirtti.

"Taraftar desteğiyle oynamak bambaşka"

Atiker Konyaspor'un elde ettiği başarılarda taraftarın büyük pay sahibi olduğunu aktaran Skubic, "Benim açımdan bakacak olursak en iyi taraftar grubuna sahibiz. Bize iyi ve kötü günümüzde destek oluyorlar. Umarım bize hem ligde hem de Avrupa'da destek olacaklardır. Taraftar desteğiyle oynamak bambaşka bir duygu." diyerek sözlerini tamamladı.