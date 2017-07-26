''Teklif bana değil, başkana gelmeli''
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasına üzüldüğünü söyledi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın İspanya'da basın mensuplarına verdiği yemeğe katılan Güneş, milli takım teknik direktörlüğü konusunda yaptığı açıklamada, "Fatih hocanın ayrılmasına üzüldüm. Ben de o görevde yalnız kaldım. Fatih hocaya teşekkür borçluyuz, iyi işler yaptı." dedi.
Fatih Terim'in ayrılmasının Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin kararı olduğunu kaydeden Güneş, kendisine teklif gelip gelmediği sorusunu şöyle cevapladı:
"Beşiktaş teknik sorumlusu olarak hayırlı olmasını dilerim. Fatih hocayla her zaman görüşüyordum. Kendi şahsım adına konuşma yetkisine sahip değilim. O, yönetimdedir. Bana teklif gelmedi. Zaten gelecek olsa bile teklifin bana gelmesi bile doğru değil, teklif başkana gelmeli. Beşiktaş'ta mutluyum. Daha yeni 2 yıl kontrat uzattım. Bizim zaten bir milli görevimiz var o da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak."
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:57
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''Yalı çocuğu olmayı kabul etmedi''
Toplam 3
Yorum
Roy Rogers giderken yalı çocuğuydu da şimdi mi değil?
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"Olmayacak duaya amin demektir"
Toplam 46
Yorum
Matt Yaw hehe
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"Olmayacak duaya amin demektir"
Toplam 46
Yorum
Roy Rogers aynı şey GS nin başına gelmişti .2 sene şampiyon olduktan sonra hocasını TFF almıştı.aynısı BJK ye niye olmasın? Fikret biliyor mu bunları?
''Teklif bana değil, başkana gelmeli'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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