 Savaşacaksan gel! – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Savaşacaksan gel!

    Savaşacaksan gel!

    Yakın çevresine “Çimleri yolacak forvet istiyorum” diyen başkan , ’nun menajeri Rodriguez’e de aynı şeyi söyledi: Kabul ederse gelsin.

    Şampiyonun günlerdir beklediği buluşma dün gerçekleşti. İspanya kampına giden başkan , kurmaylarıyla birlikte İspanyol golcü 'nun menajeri Gelu Rodriguez ile masaya oturdu. 32 yaşındaki futbolcunun, Kanada kampına katıldığı için yer almadığı görüşmede Negredo cephesi, maaş beklentisini ve isteklerini sıraladı. Bu taleplerle ilgili net bilgi paylaşılmazken, sonrasında ise Orman sazı eline aldı. Yakın çevresine sürekli "Forvet transferinde hata yapmak istemiyorum" diyen Orman, Negredo'dan isteklerini açıkça dile getirip, "Boğazda balık yemeye gelecek oyuncu değil, stadımızda çimleri yolacak, futbol açlığını ortaya koyacak, taraftarının coşkusunu yaşayacak oyuncu istiyorum. Negredo bu forma için elinden geleni yapmalı. Bunun sözünü vermeli. O zaman şartlarını karşılarız" dedi. Taraflar masadan büyük ölçüde anlaşarak ayrıldı. Negredo'nun birkaç gün içinde Rodriguez aracılığıyla kesin cevabını bildireceği kaydedildi.

    PREMİER LİG'İ Mİ BEKLİYOR
    Öte yandan İspanyol Las Provincias gazetesi, Valencia'nın Beşiktaş'ın Alvaro Negredo teklifini kabul ettiğini ama İspanyol golcünün menajerinin yapılan ilk görüşmede Türk yöneticilere ilk tercihinin Premier Lig olduğunu söylediğini yazdı. Negredo'nun Premier Lig'den beklediği rakamı alamaması durumunda Beşiktaş'a gelmeyi kabul edeceği belirtildi.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:20
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