Savaşacaksan gel!
Yakın çevresine “Çimleri yolacak forvet istiyorum” diyen başkan Fikret Orman, Negredo’nun menajeri Rodriguez’e de aynı şeyi söyledi: Kabul ederse gelsin.
PREMİER LİG'İ Mİ BEKLİYOR
Öte yandan İspanyol Las Provincias gazetesi, Valencia'nın Beşiktaş'ın Alvaro Negredo teklifini kabul ettiğini ama İspanyol golcünün menajerinin yapılan ilk görüşmede Türk yöneticilere ilk tercihinin Premier Lig olduğunu söylediğini yazdı. Negredo'nun Premier Lig'den beklediği rakamı alamaması durumunda Beşiktaş'a gelmeyi kabul edeceği belirtildi.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:20
-
Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
-
Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
-
Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
Savaşacaksan gel! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.