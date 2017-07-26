Quaresma döndü

Kartal, yeni sezon hazırlıklarına dün sabah basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlılarda kadroya önceki akşam dahil olan Ricardo Quaresma da takımla çalıştı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Marbella Futbol Merkezi'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, pas, top kontrolü ve dar alanda kontrol pas çalışmaları yaptı. Öte yandan takıma geç katılan Quaresma'nın da Talisca gibi para cezasından kurtulamayacağı belirtildi.