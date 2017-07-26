"Olmayacak duaya amin demektir"
Fatih Terim'in ayrılmasının ardından Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği iddiaları üzerine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman resmi siteden bir açıklama yayınladı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından spor kamuoyunda A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne ismi geçen siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı Şenol Güneş'i bırakmaya niyetlerinin olmadığını belirtti.
Orman, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Şenol Güneş gibi kamuoyu tarafından da başarıları takdir edilen, 2002'de dünya üçüncülüğüne taşıdığı milli takım için çözüm odağı görülen bir teknik direktöre sahip olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "İki yıldır üst üste şampiyonluk yaşadığımız Şenol Güneş hocamızla bundan sonra da birlikte nice zaferler yaşamak düşüncesindeyiz. Kamuoyunda milli takım için Şenol Güneş isminin ilk akla gelmesini anlaşılabilir buluyorum. Ancak Beşiktaş takımının, camiasını ve taraftarının huzurunu bozacak sanal bir gündemin oluşturulmasını da yanlış bulurum, karşı çıkarım. Şenol Güneş, olmayacak duaya amin demektir." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş olarak, yeni sözleşme uzattıkları Şenol Güneş ile ilgili tavırlarının net olduğunu kaydeden Orman, açıklamasında, "Beşiktaş'ın ne kadar başarılı olmasını istiyorsak bir o kadar da A Milli Takım'ın başarılı olmasını ve 2018 Dünya Kupası'nda olmasını bütün kalbimizle arzu ederiz." değerlendirmesinde bulundu.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:23
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Terim'in yerine kim gelecek?
Toplam 35
Yorum
oğuz En iyisi aziz yıldırım gelsin ersundan sonraki sene şampiyon olamadı ama bayağı başarılıydı
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 93
Yorum
GS LI TERİM İSMİ GECİNCE KUŞGİLER STRESTEN TÜY DÖKMEYE BAŞLADI GS HABERLERİNE GELME DİYE YORUM YAPIYOR LAR CILDIRIN KUŞGİLLER
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Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu
Toplam 2
Yorum
Fiko Kargaların yenilmediği takım mı var zaten. Gelenden geçenden 6 yiyip geri dönüyor.Başakşehir kediyle karganın yapamadığını yapacak bugün.
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