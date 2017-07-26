 Koray’a anma töreni – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Koray’a anma töreni

    Koray’a anma töreni

    Süleyman Seba döneminin yöneticilerinden, ölümünün 17. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

    Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma törenine İspanya'da bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman çiçek gönderdi. Anma törenine, Genel Koordinatör Levent Çifter, Koray'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:25
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