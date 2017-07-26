Kartal kaçamadı
Beşiktaş, İspanyol ekibiyle oynadığı hazırlık maçında önce geriye düştü, sonra öne geçti. Ancak mücadele karşılıklı gollerle 2-2 bitti.
YILDIZLAR TRİBÜNDE
Şenol Güneş, Valladolid karşısında kampa geç katılan ve hazır olmayan yıldızlarını dinlendirdi. Quaresma, Pepe, Babel ve Atiba karşılaşmayı tribünden izledi.
NASIL OYNADILAR?
Pektemek
İlk yarıda doğru düzgün topla buluşamasa da çalışkandı. İkinci yarının başlarında takipçiliği sonucu golünü attı.
Aras
Antrenmanların en hareketli oyuncusu maçlarda ise bir türlü ortada yok. Dün yine kendisine verilen şansı iyi kullanamadı.
Talisca
Çok hırslı, yedisekiz kez rakip kaleciye atılan boş topları kovaladı, iyi top kullandı. Frikikte istediği vuruşu yapamadı.
Oğuzhan
Oyuna girince bir anda takımın çehresi değişti. Dağınık görüntü toparlandı. Yakaladığı pozisyonda ise golünü attı.
Mitrovic
Sahada sakin ve soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti, ayağına hakim ama gereğinden fazla rahat. Isırmıyor.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:04
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
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