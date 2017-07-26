 Kartal kaçamadı – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Kartal kaçamadı

    Kartal kaçamadı

    , İspanyol ekibiyle oynadığı hazırlık maçında önce geriye düştü, sonra öne geçti. Ancak mücadele karşılıklı gollerle 2-2 bitti.

    , İspanya'da yaptığı ilk hazırlık maçında Real Valladolid ile 2-2 berabere kaldı. 4. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanadında boşluğu iyi değerlendiren Mata, bir süre taşıdığı topu ceza alanına girdiği anda sert bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1. 55. dakikada soldan ceza alanına giren Caner Erkin'in şutunda kaleciden seken meşin yuvarlağı Mustafa Pektemek, filelerle buluşturdu ve 1-1 beraberliği sağladı. 77. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1. 80. dakikada ceza alanı içinde sol tarafta topla buluşan Miguel, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşma da bu skorla sona erdi.



    YILDIZLAR TRİBÜNDE
    Şenol Güneş, Valladolid karşısında kampa geç katılan ve hazır olmayan yıldızlarını dinlendirdi. Quaresma, Pepe, Babel ve Atiba karşılaşmayı tribünden izledi.

    NASIL OYNADILAR?

    Pektemek
    İlk yarıda doğru düzgün topla buluşamasa da çalışkandı. İkinci yarının başlarında takipçiliği sonucu golünü attı.

    Aras
    Antrenmanların en hareketli oyuncusu maçlarda ise bir türlü ortada yok. Dün yine kendisine verilen şansı iyi kullanamadı.

    Talisca
    Çok hırslı, yedisekiz kez rakip kaleciye atılan boş topları kovaladı, iyi top kullandı. Frikikte istediği vuruşu yapamadı.

    Oğuzhan
    Oyuna girince bir anda takımın çehresi değişti. Dağınık görüntü toparlandı. Yakaladığı pozisyonda ise golünü attı.

    Mitrovic
    Sahada sakin ve soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti, ayağına hakim ama gereğinden fazla rahat. Isırmıyor.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:04
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