 Fransızlar ‘Ryad’ dedi – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fransızlar ‘Ryad’ dedi

    Fransızlar ‘Ryad’ dedi

    Beşiktaş için Avrupa'da transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

    Buna son örnek de Fransa'dan geldi. Fransız medyası, siyah-beyazlıların, Montpellier'in 10 numarası Ryad Boudebouz'u takipte olduğunu yazdı. Cezayirli orta saha oyuncusu için West Ham ile Sevilla'nın da devrede olduğu ve 15 milyon euro'luk bonservis ücretinin transferin önünü tıkadığı ileri sürüldü.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fransızlar ‘Ryad’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.