Fransızlar ‘Ryad’ dedi

Beşiktaş için Avrupa'da transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Buna son örnek de Fransa'dan geldi. Fransız medyası, siyah-beyazlıların, Montpellier'in 10 numarası Ryad Boudebouz'u takipte olduğunu yazdı. Cezayirli orta saha oyuncusu için West Ham ile Sevilla'nın da devrede olduğu ve 15 milyon euro'luk bonservis ücretinin transferin önünü tıkadığı ileri sürüldü.