 Biletler kapışıldı – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Biletler kapışıldı

    Biletler kapışıldı
    maçının biletleri dün satışa çıkar çıkmaz tükendi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadelenin 50 TL ve 100 TL'den satılan biletleri yaklaşık 2 saat içinde kapışıldı. 6 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşma ATV'den yayınlanacak.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:25
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